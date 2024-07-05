林宥嘉歇斯底里「恨裡受罪」！《愛的噩夢》導演：犀利又黑暗

林宥嘉為電影《愛的噩夢》獻唱主題曲。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕電影《愛的噩夢》由林柏宏、謝欣穎、項婕如、「大元」林艾璇、大飛及黃宣共同主演，主題曲則是林宥嘉演唱的《懲罰》，這首歌描述「恨裡受罪」主題，林宥嘉則稱自己詮釋時歇斯底里。

《懲罰》收錄於林宥嘉第六張專輯《王 Love, Lord》中，他談到：「這首歌裡面其實聽不太到我很大聲地去唱，而是有一點神經質，歇斯底里的那種感覺。」

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《愛的噩夢》電影導演廖明毅認為，能夠遇到《懲罰》這首歌很幸運，表示這不是一首尋常的情歌：「歌詞的意境很散文，片片段段描寫愛情的處境，懺悔、犀利又黑暗，非常巧合的文字化了電影裡角色的處境。」導演也大力稱讚林宥嘉：「高度掌握的歌聲、自由到有點瘋癲的高音、不穩定的顫音。」

《懲罰》MV上架，廖明毅導演表示在製作這支MV的時候，他並不想讓畫面只是電影劇情的濃縮版，更希望歌曲和畫面是一體的，因此拆解了電影的劇情，讓它也像散文一樣。

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