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娛樂 最新消息

鄰居墜樓在院子算凶宅？陳庭妮超帥秒解惑  

陳庭妮（右）戲裡深陷丁春誠熟男氣息，兩人上演雨中撐傘浪漫擁吻戲。（逆光電影股份有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕《幸福房屋事件簿》以單元劇形式，描述陳庭妮及蔡凡熙化身無敵房仲，專門處理凶宅相關的疑難雜症，新的一集中，新生代男演員許宸瑒飾演房仲專員「小山」，因姊姊的鄰居跳樓竟墜落在自家院子，他向前輩陳庭妮求救，擔心姊姊的房子被定義為凶宅會導致日後難以脫手，陳庭妮三兩下解決緊急狀況，讓一旁的蔡凡熙更加深陷於她的可靠魅力。

許宸瑒飾演房仲專員，替姊姊的房子解決凶宅危機。（逆光電影股份有限公司提供）

戲裡，陳庭妮深夜接到「小山」許宸瑒來電，因小山姊姊的樓上鄰居夫妻發生口角，女方想不開跳樓，竟墜落在姊姊家的院子內，陳庭妮帶著蔡凡熙趕來協助處理，她確認情勢後，熟練背出內政部對於凶宅認定的法規，建議說：「不能從正門運送遺體，不能讓死者家屬進入屋內辦法事。」以此降低屋子被定義為凶宅的可能性。

蔡凡熙（左）戲裡為愛昏頭，被鬼朋友林暉閔嘲笑。（逆光電影股份有限公司提供）

蔡凡熙看到心儀的「安琪姐」陳庭妮如此可靠，也決定發奮向上，直呼：「我要充實自己，安琪姐太強了，我不想在她旁邊像個白痴。」蔡凡熙心裡眼裡都是陳庭妮，為愛昏頭被鬼朋友林暉閔嘲笑是：「見色忘友的暈船仔！」

但陳庭妮只看得見副總丁春誠的溫柔體貼，兩人進展火速，本集還將上演成年人的浪漫雨中吻戲，而這場辦公室戀情卻在最後出現意想不到的大轉折，導演蔡怡芬賣關子說：「有時候職場或感情中的鬼，比真正的鬼還可怕。」

《幸福房屋事件簿》每週五晚間22點中視無線台首播，每週六晚間22點三立都會台30頻道有線首播，Netflix、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、中華電信上架，每週日則在CATCHPLAY電影台61頻道播出。

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