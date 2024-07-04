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娛樂 音樂

婁峻碩「幫派偉俊徵婚」竟拱脫褲子」！評演唱會「最好看前三名」

派偉俊（左）開唱，婁峻碩助陣當嘉賓。（讀者提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小派」派偉俊今（4）晚在ZEPP NEW TAIPEI舉辦「Dreaming Out Loud」首場個人演唱會，與派偉俊情如兄弟的婁峻碩特別來擔任壓軸嘉賓，還給派偉俊演唱會非常高的評價。

派偉俊（中）辦演唱會，好友婁峻碩（右）和李浩瑋都是嘉賓。（杰威爾提供）

這次派偉俊親自擔任演唱會創意總監，婁峻碩、李浩瑋雙嘉賓助陣，帶來《一首歌》、《Don’t waste my love》及《I Hate Myself Sometimes》等歌曲。

看到派偉俊演唱會表現得太好，婁峻碩感動說：「我在後台看得很感動！很為你感到驕傲，覺得演唱會很好看！」

婁峻碩甚至豎起大拇指認證按讚說：「這算是我看過的演唱會，最好看的前三名！到底有誰可以這麼穩的在台上唱歌！」

除了貼心要派偉俊多喝水，婁峻碩還貼心說要幫他多講點話，讓派偉俊有時間喘口氣，婁峻碩甚至作勢起鬨要幫派偉俊「徵婚」，笑說：「小派單身，派太太在哪？待會兒門口報名！」

婁峻碩（左）喊話要幫派偉俊徵婚。（讀者提供）

另外婁峻碩還幫歌迷謀福利，敲邊鼓要派偉俊脫衣服，透露：「派偉俊最近健身健很勤！」派偉俊回說：「我都在練腿！」婁峻碩竟然當場拱他：「脫褲子！」逗得全場歌迷大笑，氣氛好嗨。

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