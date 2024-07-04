新任同志女神代表！雙金影后謝盈萱獲頒「平權最佳貢獻獎」

謝盈萱堪稱新一代同志女神。（台灣伴侶權益推動聯盟提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬、金鐘影后謝盈萱因正面、健康的形象，且屢屢響應「愛最大慈善光協會」等公益單位發起的活動，使人美心善的謝盈萱獲封「平權女神」，日前她出席伴侶盟年度大會，獲頒「平權最佳貢獻獎」。

伴侶盟理事長潘天慶（左）頒發「平權最佳貢獻獎」給謝盈萱。（台灣伴侶權益推動聯盟提供）

提到與伴侶盟的結緣，謝盈萱表示，早在2017年就知道伴侶盟一直不斷為LGBTQ族群推動與幫助，進一步了解是在2021年接觸到「同恐不再」活動時，「發現伴侶盟非常有力地在推動許多的法案，真誠為同志族群做了好多事情」，她自己也深受感動。

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她提到在台灣還沒有辦法同婚合法的時候，因參與「愛最大慈善光協會」公益活動，希望以演藝界和自身的一己之力，將人權組織生硬的人權語言，化為一般人能共感的內容，也因這個信念和伴侶盟攜手並進。

她曾以《俗女養成記》角色「陳嘉玲」引起六年級女性強烈共鳴，而近期謝盈萱另一部代表作《人選之人-造浪者》，她飾演的角色「翁文方」，一句「我們不要就這樣算了」，激起台灣的Metoo浪潮，被問到如何看待這個鮮明的角色？謝盈萱表示首先要感謝編劇，「她本身就是一個女同志，也是我很好的劇場朋友，我想在座也有很多朋友認識她。也因為前輩們的努力，讓她們有了同婚的權利。」

謝盈萱（中）與伴侶盟歷屆理事長邱亮士（左起）、潘天慶、簡至潔、許秀雯。（台灣伴侶權益推動聯盟提供）

劇本中也透過「翁文方」這個角色，著墨了些對社會議題的關注，「我也在詮釋中帶入自己成長環境的經歷，怎麼和階級和父權去抗爭。我本身很喜歡這個角色，因為她講的不只是同志，它講的平權更大，跟整個社會架構有關，我也知道這是大家非常關心和想打破的東西。」

如何去準備這個角色？謝盈萱表示有為劇本去做田調，但本身身邊就有很多同志朋友在生活中，所以不需另外再去為此做太多功課，但是卻有發現在這個看似平權的時代，仍有很多守舊的觀念導致還不足以算是平權，謝盈萱相信接下來10年、20年一定還會有相當大的改變，自己也很期待在未來的10幾、20年一定會再出現一個「翁文方」。

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