江坤俊爆偷吃護理師！ 佩甄昔揭「醫師娘」不好當：要非常認命

江坤俊（左）家務事風波惹議，另一半是醫生的佩甄（右圖左），過往言論也被翻出。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名外科醫師江坤俊近日爆出偷吃護理師，即使與妻子共同發聲明表示家庭狀況良好，但仍引起大眾議論紛紛。而同樣是嫁給醫師的女星佩甄，就曾在節目上感嘆醫師娘不好當。

佩甄曾吐露當醫師娘的心聲。（翻攝自YT）

佩甄與整形醫師王祚軒結婚16年，婚後育有一對子女，兩人婚姻幸福，但她也曾在節目《金牌大健諜》中透露，醫師娘的身分真的不好當，曾抱怨老公忙於工作疏於陪伴，常常需要獨自吃飯睡覺，讓她相當沒安全感，直言嫁給醫生並非外界想像中的好命，反而要非常認命，除了自身事業要處理，家裡大小事也要打點好。

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佩甄也提到，由於醫師娘的身分太過光鮮亮麗，所以只要有一點抱怨都會被外界認為「得了便宜還賣乖」，她也坦言曾因為老公常常不在家，兩人婚姻一度陷入危機，所幸彼此冷靜溝通後才得以和好。

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