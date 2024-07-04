晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江坤俊爆偷吃護理師！ 佩甄昔揭「醫師娘」不好當：要非常認命

江坤俊（左）家務事風波惹議，另一半是醫生的佩甄（右圖左），過往言論也被翻出。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名外科醫師江坤俊近日爆出偷吃護理師，即使與妻子共同發聲明表示家庭狀況良好，但仍引起大眾議論紛紛。而同樣是嫁給醫師的女星佩甄，就曾在節目上感嘆醫師娘不好當。

佩甄曾吐露當醫師娘的心聲。（翻攝自YT）

佩甄與整形醫師王祚軒結婚16年，婚後育有一對子女，兩人婚姻幸福，但她也曾在節目《金牌大健諜》中透露，醫師娘的身分真的不好當，曾抱怨老公忙於工作疏於陪伴，常常需要獨自吃飯睡覺，讓她相當沒安全感，直言嫁給醫生並非外界想像中的好命，反而要非常認命，除了自身事業要處理，家裡大小事也要打點好。

佩甄也提到，由於醫師娘的身分太過光鮮亮麗，所以只要有一點抱怨都會被外界認為「得了便宜還賣乖」，她也坦言曾因為老公常常不在家，兩人婚姻一度陷入危機，所幸彼此冷靜溝通後才得以和好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中