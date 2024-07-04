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娛樂 最新消息

周子瑜搶聽新曲給滿分！Elkie被問「閨蜜破冰」無奈曝實情

Elkie為首張迷你實體專輯《#EK》舉辦發片記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小小年紀就獨自到韓國發展，曾為韓國CLC女團成員的藝人Elkie莊錠欣，今（4）為首張迷你實體專輯《#EK》舉辦發片記者會，她透露新歌發行前，就先給閨蜜周子瑜搶聽，她聽完後直呼很喜歡粵語版，還給了滿分，私下互動間接粉碎了外界所傳的'閨蜜情變。

Elkie讓周子瑜搶先聽《沒有你的未來》，被讚粵語版滿分。（記者陳逸寬攝）

Elkie現場演唱主打《沒有你的未來》，透露這首歌曲，是先有粵語的版本，後來才有國語的版本，以些微沙啞溫暖的嗓音唱出韓式抒情旋律，集結眾多元素卻又和諧出色，可謂Elkie式獨特風格的流行抒情歌。

Elkie兩年多前刪光子瑜合照遭傳閨蜜情變，不過年初兩人在台相約泡溫泉，一個月前也上傳和子瑜、韓東一起跳舞的影片，以行動破除不合傳聞，對此，Elkie笑說：「本來就沒有冰過，哪來的破冰。」直呼不合都是外界在傳，「網友把我們冰封起來了，我們是沒有任何不合。」

Elkie駁和子瑜閨蜜情變，笑說是網友自行冰封。（記者陳逸寬攝）

她還原當天嗨跳TWICE《ONE SPARK》的原因，笑說大家都很隨性，吃飯喝個兩杯，就決定跳個舞吧，「她（子瑜）教了一次，因為三個人一起跳，東東就一直跳錯NG了兩次，最後就挑了一個也是比較開心的版本。」她也表示之後若有機會，也會邀請周子瑜挑戰此次專輯主打曲《Everyday》。

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