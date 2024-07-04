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夏浦洋應援《上船了各位！》緊黏KID 離開時不捨落淚

郭泓志（左）與夏浦洋划獨木舟。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美錄製《上船了各位！》，一路划獨木舟到日本石垣島，夏浦洋加入實境節目當應援來賓，展現了體育系的優異能力以及料理的長才，很快成為團寵，很愛黏著KID，幾天相處後離開竟不捨難過落淚。

夏浦洋在團隊裡有好人緣，全隊員都捨不得讓他下船，像在跑步體能訓練實，鍾瑶落後，夏浦洋就騎著腳踏車一路跟隨關心，還不時遞上水。夏浦洋笑說：「我自己覺得沒有像小奶狗吧！大家很照顧我，我覺得整個過程可以很自在地做自己，感受到樂趣，安全上也覺得有被照顧到，其中KID還會親自開車，讓我有位子同車，體會到滿滿的團體感，真的很感動。」大家都笑他這趟最黏的就是KID，只要他走一步，夏浦洋就跟一步。

夏浦洋（左後）被大家笑稱這趟最黏的就是KID。（三立提供）

這次參與節目，夏浦洋印象最深刻的是第一天下海時，海量是24節，連划出去都有困難，讓他第一次有害怕的感覺。當時他跟郭泓志一隊，他坐後面，因為兩人的重量、力量都不太一樣，很容易翻船，花了一點時間互相調配，也因這趟旅程的開頭已經做了最艱難的訓練，所以後面反而能更快進入狀況。

而在拍攝結束，夏浦洋離開時竟然哭了，他表示因為真的很不捨，其實他原本來是想鼓舞士氣帶給大家活力，沒想到收穫滿滿的反而是自己。過程中郭泓志還拿一件《上船了各位！》的團T借他穿，KID也邀請他和大家一起吃飯，姐姐們也會特別照顧夏浦洋的安全，這真心的對待也讓他覺得很可惜，沒能一起航行到石垣島。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，該節目將從7／20起，每周六晚上8點在三立都會台首播，7／26起每週五晚上10點於華視主頻播出，這次節目中除了胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美外，另邀了大霈及夏浦洋擔任應援大來賓，為節目增添不少亮點。

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