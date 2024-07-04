（G）I-DLE舒華續約成謎？好友ELKIE曝私下對話：我支持她

ELKIE推出首張迷你實體專輯《#EK》。（記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕以韓團CLC出身的港星「ELKIE」莊錠欣，今（4）為首張迷你實體專輯《#EK》舉辦發片記者會，接連演出兩首主打《沒有你的未來》及《Everyday》，在抒情與盛夏熱舞間展現全然不同魅力。

ELKIE演唱兩首主打《沒有你的未來》及《Everyday》。（記者陳逸寬攝）

ELKIE迷你專輯請來好友孫尤安量身定制歌曲《Be my enemy》，兩人分別以甜酷風格詮釋，ELKIE的vocal象徵外在給人甜、撒嬌感的聲音，來唱有點慵懶又不失明亮特質的曲風；孫尤安則以中低頻vocal，象徵著她內心堅定又自在的那個靈魂。

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她表示專輯《#EK》是要送給所有粉絲的禮物，其中《Everyday》還找來Cube現任音樂總監Siixk Jun合作，兩人自2023年發行《Speed up》後就開始討論創作，被問到再次合作前東家音樂總監，是否想起CLC時期？她豪爽表示：「這就像是吃小籠包會不會想起前男友的問題。」搖搖頭說自己沒有多想。

ELKIE私下關心舒華，不多問對方續約動向。（記者陳逸寬攝）

而ELKIE與同為Cube出身的（G）I-DLE的舒華有私交，近來（G）I-DLE成員續約動向惹猜疑，ELKIE說平時彼此不太聊這些，都是傾聽比較多，不管舒華做什麼決定都會給予支持；而她下半年在台有多場音樂祭演出，（G）I-DLE也將在10月5、6日攻蛋，是否會現身支持？ELKIE坦言10月有海外巡演，時間恐怕對不上。

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