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老公泡冰澡壯陽！林可彤認「房事0慾望」 10分鐘飆高潮：總要演一下

林又立（左）、林可彤出席自創品牌新品發表會。（HYPHY 提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕名模林可彤、林又立今（4日）出席共同創立品牌發表會，結婚近7年的林可彤自曝，自從產完第2胎後，對性愛變得沒慾望，前一次和老公啪啪啪已是2個月前，笑說自己喜歡速戰速決，10分鐘可達高潮，「我的性愛是達到高潮就可以結束了。」有時為了老公的面子，她會演出舒舒服服的模樣，林又立表示，女生若感覺有50%，會放大到80%，至於是否曾「假高潮」，她說：「我都很真性情。」

林可彤出席自創品牌新品發表會。（HYPHY 提供）

林可彤、林又立熱愛運動，常穿legging運動，一到夏天私密處很容易「悶」出問題。熱愛超馬的林又立自曝最高紀錄曾經在沙漠7天沒洗澡；生過2胎的林可彤則是在懷孕期間荷爾蒙改變，私密處過敏嚴重，長期都處於發炎，她表示用了產品後，被老公誇讚很香，自詡是「夕陽的光澤」，林又立則說，使用噴霧後，妹妹有如「十里香」。

林又立出席自創品牌新品發表會。（HYPHY 提供）

林可彤坦言，現在「妹妹」使用的頻率非常低，有了小孩後非常不喜歡嘿咻，加上和2個兒子一起睡，漸漸變得沒慾望，她爆料老公的壯陽撇步是泡冰澡，自己在啪啪啪時，10分鐘就可達高潮，至於過程是否有半小時？她直喊：「不可能半小時，都破皮了吧，太久了！10分鐘很厲害了好不好！」老公是否覺得委屈？她說：「不會，有碰到就好了，碰到就心滿意足了。」

林又立（左）、林可彤出席自創品牌新品發表會。（HYPHY 提供）

林可彤透露，老公有時會「邀請」啪啪啪，她都會以「明天要早要上班」推拖，最後拗不過「就勉強來一下」，爆料「老公自己就可以吃飽，他自己來當然OK，不然每天都找我，不累嗎？」雖然房事頻率低，但林可彤不擔心老公找別人，「我對我們的感情很有信心，我們就是一個舒服的感覺，不是要有很滿的性愛次數，他才不會去外遇，外遇跟次數是沒有關係的。」

林又立（左）、林可彤出席自創品牌新品發表會。（HYPHY 提供）

林又立和食品供應商「S先生」遠距離交往2年，兩人2、3個月見一次面，她會飛到南非尋愛，也會抓緊時間嘿咻，害羞說：「我從來沒見過他有沒慾望的時候，我都還來不及反應就被『邀請』了。」她和男友感情穩定，也想要有小孩，被問結婚話題時，她說：「我們沒有避孕，我一直以來都想要生小孩，這產品是助攻神器，有了再來討論這個問題。」

林又立（左）、林可彤出席自創品牌新品發表會。（HYPHY 提供）

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