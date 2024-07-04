曾訪台法國名導驚爆性侵！ 班諾賈克MeToo事件震驚全法

法國導演班諾賈克（中）今驚爆因涉嫌性侵女星茱莉亞羅伊和伊希兒勒貝斯柯遭起訴。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾訪台的法國導演班諾賈克（Benoit Jacquot）今驚爆因涉嫌性侵女星茱莉亞羅伊和伊希兒勒貝斯柯遭起訴，根據《法新社》報導，77歲的班諾賈克和80歲的賈克杜瓦雍於1日（法國時間）因涉嫌對多位演出他們電影的年輕女演員伸狼爪遭到拘留審訊，雖然目前兩人均否認指控，但消息已震驚全法。

班諾賈克曾為《女僕心機》來台宣傳。（記者王文麟攝，本報資料照）

今年2月52歲的女星茱蒂歌德雷契控告班諾賈克於1980年代和她交往期間性侵她，當時她才14歲，班諾賈克比她年長了25歲。但茱蒂的遭遇已過追溯期，賈克因此沒被檢方起訴。

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而34歲的茱莉亞於2016年至2021年間曾演出班諾賈克4部電影，她指控班諾賈克性侵。41歲伊希兒則指控，她未成年時曾與當時52歲的班諾賈克展開「不健康的男女關係」，期間慘遭男方性侵。

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