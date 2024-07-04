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江坤俊妻是國手也是團購達人 會員傳訊安慰曝真實反應

江坤俊妻子來頭可不小，是去年亞運橋牌國手，也是知名的團購達人。（翻攝自江坤俊臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科名醫江坤俊經常上節目，分享健康資訊大受好評，怎料形象完美又愛家的他，昨遭週刊踢爆偷吃院內護理師。後續他的妻子劉藺秦雖然出面發聲說，家庭狀況一切正常，不過有媒體指出，在劉藺秦開設的團購LINE社團中，有成員發訊息安慰，她沒發聲回應，會員的留言也迅速遭到刪除。

相關新聞：江坤俊不倫小三護理師 姜冠宇逆風開第一槍：偷吃再正常不過

劉藺秦來頭不小，是知名女子團體橋牌國手，還在去年杭州亞運，代表中華隊奪得銀牌，不僅如此，她還是知名的團購女強人。據《壹蘋新聞網》報導，劉藺秦平時經營數個團購社團，會員總數上萬人，昨日有成員在群組內，分享江坤俊出軌報導，好奇向她提問此事，但都未見劉藺秦回應，且留言都遭刪除。

相關新聞：江坤俊曖昧護理師 老婆昔犧牲自己旺全家

江坤俊爆出和護理師下班後幽會，還同進同出醫院後方社區，針對此事，他的老婆劉藺秦昨（3）日提出3點聲明回應：護理師公寓的確是自己所買、房子供姪子居住、江坤俊每天都有回家。江坤俊也透過經紀人代發聲：「目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

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