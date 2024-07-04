曾國城錄美食節目遭批「公然插隊」 本人首發聲回應

曾國城錄美食節目遭發文公審公然插隊。（資料照；三立提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾國城近日到高雄某夜市錄製節目《型男大主廚》外景，與其他來賓聚集在攤位前大快朵頤，此舉，卻被一名現場排隊民眾怒批「為什麼拍節目就可以插隊？」節目組發聲澄清，有事先預約並跟店家打過招呼，但部分網友仍持續炮轟，對此，曾國城也做出回應。

曾國城拍攝節目引發插隊爭議。（翻攝自threads）



一名網友在Threads發布文章，指控曾國城與拍攝團隊插隊買小吃，不滿寫下「為什麼拍節目就可以插隊」，該篇貼文迅速掀起討論。有人贊同表示就算主持人拍節目也不能這樣啊」，但也有人提出「拍攝應該都會先講吧 所以應該都是先討論好的」。

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據《ETtoday星光雲》報導，對於因為排隊發生糾紛，曾國城回應「誰會在平時故意插隊、惡行惡狀的呢？我們都要學會就事論事，但是是非對錯誰說了算呢？那位氣呼呼的鄉親再放輕鬆一點⋯⋯這種顯而易見的無心之過～別搞得口誅筆伐的！」

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