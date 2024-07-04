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長髮正妹曝「安慰男友SOP」爆紅 本尊首發聲回應

該名長髮正妹被網友封為最懂事女友。（翻攝自@nahyunworl IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕街訪影片題材透過問答的臨場感，時常能獲得跌破眼鏡的答案。一名國外正妹近日接受街訪時，被問到「男友心情不好如何安慰時」，她撩起仙氣長髮，並抓成馬尾低著頭，不言而喻的舉動，立刻讓老司機秒懂。後續有網路大神搜出該名正妹IG，是擁有52.7萬粉絲追蹤的南韓網紅。

這張梗圖在臉書瘋傳。（翻攝自臉書粉專加藤軍台灣粉絲團 2.0）

臉書近日瘋傳一張四格照片的梗圖，一名穿著字母白T的女子被問，「如果妳男友今天過得很糟，妳會怎麼安慰他呢？」女子先是微笑，下一秒將頭髮抓成馬尾、低下頭，雖然只有短短幾秒鐘，卻讓一票網友邪笑給了她「懂事女孩」的稱號，並留言嗨喊「我最喜歡看這個絲滑動作了」、「男人的快樂就是那麼簡單」。

該名長髮正妹對於自己一夕爆紅，受寵若驚在IG首發聲。（翻攝自@nahyunworl IG）

經由大神一番搜尋，該名女子名叫「Nahyun Kim」，原本她的IG只有49萬人追蹤，梗圖流傳到社群後，她一夕爆紅，漲粉到53.1萬人。其實她是一名南韓護理師，不過目前居住在澳洲雪梨，對於自己突然成為話題人物，她截圖台灣新聞媒體回應「on the first page」。

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