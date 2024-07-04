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娛樂 最新消息

（專訪）JR紀言愷揭美食節目職傷！「冰塊肌變模糊」遭觀眾嫌吵反應曝

JR紀言愷專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕JR紀言愷出道22年，從2006年主持《完全娛樂》就開啟了他外景主持生涯，日前剛與卞慶華結束《世界第一等》菲律賓的拍攝，隨即就接著與韋汝搭檔主持《食尚玩家-Hello腹餓代》，談及在美食旅遊節目最大的收穫，他則秒直呼：「收穫最大的是體脂增加了非常多！」笑稱自己的肌肉線條已經模糊。

JR、卞慶華當時搭檔《世界第一等》宣傳時還有腹肌。（資料照，記者潘少棠攝）

JR累積10年健身習慣，他與卞慶華今年4月宣傳《世界第一等》時還大方撩衣秀身材，可以看見他結實的肌肉曲線，隨即則加入《食尚玩家》的拍攝，沒想到如今才過3個月，雖然以往的健身習慣讓他看起來沒什麼長肉，但他直呼體脂增加了10%，「我跟韋汝都是吃貨，很常會清盤，看來真的不行這樣下去。」

JR紀言愷專訪。（記者陳奕全攝）

JR也提到，通常一道料理為了鏡頭、補特寫等，很長一個東西會吃到兩三次，「我們前陣子到基隆，吃日式刨冰，因為太熱了一直融化，大概拍了快4、5碗。」美食節目常常需要吃個不停，好在他有個鐵胃幾乎沒吃壞過肚子，JR透露自己都會看網友留言，有時會收到嫌他「太吵」的觀眾，他則坦然面對，「有的人反而就覺得這樣是炒熱氣氛，不可能做到每個人都喜歡你，要做得到對得起自己。」

JR紀言愷專訪。（記者陳奕全攝）

JR也大讚搭檔韋汝，兩人雖是首次搭檔卻一拍即合，「真的是相見恨晚，她是一位非常百搭的女藝人，我們也很懂得互相接住彼此的梗，主持就很順。」雖然JR主持外景經驗豐富，但他自曝年輕時錄完影就忘了有哪些景點，如今結婚當爸爸之後，心情有了很大的轉變，「以前出外景去玩會忘記去哪，附著度很輕，現在都會記下來，之後想要帶女兒去。」

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