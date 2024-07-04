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娛樂 最新消息

「全台最養眼男人」搭男團成員談戀愛！「FEniX」陳峻廷被迷倒喊：抱我

羅章恩（左起）、洪言翔、陳峻廷、張哲偉演出VBL系列新戲《全面管控》。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾參加全球前三大國際男士選美比賽「全球先生（Mister Global）」的張哲偉，被稱為全台灣最養眼的男人，這次在三立VBL新戲《全面管控》，飾演一拿掉眼鏡就鬼畜S化的AI人工智能「恆4」。

被AI管控得無法翻身的少爺一角，則找來「原子少年」出身、男團「FEniX」成員陳峻廷演出，華岡藝校戲劇科出身的他一直希望除了唱跳團體外，能真正成為一個演員，他說想演出間諜很久了，這次與張哲偉一見面，他就大方地對張哲偉說：「你抱我！」

陳峻廷（左）、張哲偉在劇中演出CP。（三立提供）

張哲偉說陳峻廷的眼神超會勾人，還有一種無辜感，「是會讓人想要保護他的眼神！」而陳峻廷近期瘋狂健身，就是因為對手的兩塊大胸肌讓他頗感壓力，「比我吃的雞胸肉還要大，沒事就很想伸手去抓一下。」

而今年台灣掀起AI熱，VBL劇也搭上這波熱潮，張哲偉覺得現在科技這麼發達，未來跟AI談戀愛並非不可能，因為很多人做不到的事情，其實機器人都可以幫忙達成。陳峻廷則認為現代人大家都會想要被保護、被溫柔對待，而人工智能可以滿足生活上不同面向的需求，可以包容又不會耍小脾氣，現在也有許多和人工智能談戀愛的故事題材，就代表未來沒有不可能。

「南拳媽媽」洪言翔（右）與新人羅章恩組CP ，在片場彼此已有心動感覺。（三立提供）

另外，劇中另一對CP是「南拳媽媽」洪言翔與新人羅章恩的兩小無猜感情組合，同樣讓人眼睛為之一亮，羅章恩戲裡因為家境關係，高職畢業便到工地打工、外送，假日則在咖啡廳打工，一次羅章恩被混混追債途中撞上了洪言翔，羅章恩第一眼就認出這是他一直在等待的人。而兩人戲未開拍已開始在電話中「甜言蜜語」，半夜可以聊五個小時，天都亮了，他們在片場看到彼此也出現了「心動的感覺」。

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