孫安佐上SWAG直播與酸民開槓 爆怒嗆「有種跟我打一場！」

孫安佐3日接受SWAG邀請，與網紅陳沂合體直播。（資料照）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐近來爭議不斷，週三（3日）接受成人平台SWAG邀請與網紅陳沂合體直播。在直播中，孫安佐向批評他家教不好的網友嗆聲：「如果我父母教育不好的話，你們還能活到現在？」

孫安佐3日晚間與日前和SWAG平台簽約的陳沂合體直播。訪談中，陳沂提到外界有不少人覺得媽媽狄鶯太寵溺孩子，才造成孩子到處惹麻煩，孫安佐反駁稱，其實媽媽以前對她很嚴格，考試考不好會被媽媽拿水管修理，直呼「我媽超可怕，我以前超怕我媽」。

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孫安佐還說，媽媽會把自認為好的東西塞很多給他，但那未必是他需要的。他坦言，過去確實和父母頻率對不上，但現在已經和父母調到對的頻率，溝通確實很重要。針對有網友批評家教不好，孫安佐則嗆聲：「如果我父母教育不好的話，你們還能活到現在？」

直播過程中，不斷有網友留言嘲諷，讓孫安佐忍不住爆怒，「看到聊天室有北七，你們有種就來跟我打一場！我給你們酸民機會，你們以為我需要槍嗎？林北的拳頭就可以把你尬爆！我不會隨便亂打無聊的人，我只打白癡，把你打到正常！」

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