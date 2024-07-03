瑞莎「生第三胎」卡關原因曝！自招：我有50幾個小孩要照顧

第2屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，瑞莎（中）。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎成立的瑞星韻律體操協會近日舉行第二屆韻律體操國際邀請賽，瑞莎全心為韻律體操奉獻，7歲大女兒Nika和老公Mike，雖然偶爾會嫉妒她把時間都奉獻給小選手們，但能理解她對喜愛事物投入的苦心與愛，因此全都義不容辭成了打雜的志工，女兒會幫忙收裁判單子、遞水，老公更是萬能， 無論搬東西、打掃場館樣樣都在行。

她坦言自己把時間都給了韻律體操，對於生第三胎，苦笑回：「我真的沒時間。」因平常要照顧50個學員，回到家又有2個女兒要陪伴，自嘲：「我有50幾個小孩要照顧！」如今一週只有星期六才能真的陪伴家人。

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第2屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，瑞莎。（記者胡舜翔攝）

她的大女兒之前也有學韻律體操，但現在不是瑞星韻律體操的一員，她解釋：「瑞星資源有限，要進來需要資格，像是全國全能賽前8名、單項比賽前3名等才能加入。」她大女兒目前尚未符合資格，因此在其他場所練體操。

而2歲多的小女兒Mila也有體操夢，天天纏著媽媽問「我什麼時候可以學體操」，瑞莎總耐著性子回：「等到妳3歲！」是否認為小女兒有體操的天分？瑞莎語重心長回：「我覺得努力會打敗天分，再怎麼有天分，若不努力，努力的那位總會打敗你！」

第2屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，瑞莎。（記者胡舜翔攝）

瑞莎也坦言為了省經費，體操小選手總在高達40度的體育館內練習，不敢開冷氣，就怕電費太貴，偶爾她會帶選手到桃園龍潭的體育館練習，苦笑稱：「因為那邊電費比較便宜。」看得出凡事親力親為。

瑞莎成立的瑞星韻律體操協會在海外各項賽事中取得好成績，也讓更多海外朋友看見台灣，協會自去年在台灣舉辦首次韻律體操國際邀請賽後，今迎來第二屆的國際邀請賽，找來15個國家，一共201位好手，包含台灣、香港、新加坡、馬來西亞、烏茲別克、韓國、加拿大、美國、德國、中國、泰國、英國、烏克蘭、日本、澳洲，將在7月5日到7日舉行共三天的賽期。

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