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才嫌台北房貴又醜！廖人帥逆轉「晉升有殼族」 買下人生第一間房

廖人帥買下人生首間房，晉升有殼族。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鬼才導演廖人帥執導多部知名歌手MV作品，在海內外享有相當高的人氣，20年前以團體「Circus」闖蕩演藝圈的他，日前才透露自己在台北市買房失敗，直言台北的房子又貴又醜，且價格也讓他覺得不合理，因此只能先租房再慢慢找房。沒想到，廖人帥今（2日）開心宣布自己買房了，從無殼族晉升到有殼族，坦言在這期間也學到了許多。

廖人帥日前透露在台北買房失敗，且在比較房價後發現台灣的房子，大多不符合他的審美標準，更直言：「然後台北的房子是又貴又醜！」並列出7點詳細描述台北房子的「醜」，當時引起不少討論。如今，廖人帥正當要放棄的時候，在6月的最後一天竟然找到了自己適合的房子。

廖人帥坦言買房初體驗的相關知識量嚴重不足，所幸有熱心的朋友與網友不厭其煩為他解惑，雖然找房之路很累，但卻也很好玩，甚至遇見不少形形色色的房子，讓他在這一個月學到了許多。他也祝福想買房的人都能在醜得要死的城市，找到屬於自己超可愛的小角落，新房也會等他一切準備就緒，再來開箱與粉絲們分享。

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