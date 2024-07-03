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娛樂 音樂

49歲林志穎「失控」了！車禍復出鬆口體能復原狀態

〔記者陽昕翰／台北報導〕49歲「不老男神」林志穎暌違6年推出新歌《溫柔失控》，特別邀請《披荊斬棘3》中的隊友馬伯騫合作新歌，以復古disco曲風回歸華語歌壇。

林志穎重返歌壇推出新歌。（吉米工作室提供）

林志穎開心表示：「很久沒有發行單曲，希望這首歌能夠帶給大家歡樂動感的氛圍，再收了幾十首歌曲後，選擇這首《溫柔失控》做為加入華納音樂的第一首單曲。」

之前林志穎和馬伯騫一同在《披荊斬棘3》為團隊奪冠，說起兩人熟識過程，林志穎笑曝，完全是因為對方不停的餵食而結緣，「其實跟小馬認識是因爲在《披荊斬棘3》，那時候因爲自己很瘦，小馬除了自己很會吃以外，也會一直餵食我。」

馬伯騫與林志穎合作新歌。（吉米工作室提供）

至於新歌《溫柔失控》，記者問林志穎自己在生活中遇到什麼狀況會覺得失控？林志穎直言：「現實生活中會失控是掌握不了的事，如果沒有在安排之內，就會覺得有點失控。」

出道32年再次回歸歌壇，林志穎透露接下來的音樂計畫，也會找時間與粉絲相見歡，「目前有在思考以不一樣的方式能夠跟歌迷見面，因為自己的體力還是逐漸在恢復，還沒有百分百的能夠完全發揮，但單曲的計畫是一直都有的，請大家繼續期待。」

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