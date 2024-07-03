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娛樂 最新消息

NewJeans成員Hanni素顏綁馬尾 韓網友 : 看起來像黃飛鴻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團NewJeans人氣居高不下，前段時間推出的新專輯《How Sweet》，也引起不少民眾熱愛。怎料，近期有網友在社群發布成員Hanni照片，並表示：「看起來有點光禿禿的。」引發其他網友熱烈討論。

網友關心Hanni髮際線。（翻攝自IG、pann nate）

照片中，Hanni頂著素顏出現在鏡頭前，綁著辮子馬尾，但網友最注意的地方，在那瀏海過高的髮際線。網友直言：「看起來有點光禿禿的，還是趕緊打理一下比較好。」貼文一出，吸引許多網友回應。

網友關心Hanni髮際線。（翻攝自pann nate）

許多網友紛紛護航：「跟2004年出生的女偶像談掉髮簡直搞笑」、「即使年輕，壓力也會導致掉髮」、「她的額頭比較寬，但有很多胎毛，所以看起來那樣。」甚至有網友附上圖片笑虧：「看起來像黃飛鴻。」

網友笑虧：「看起來像黃飛鴻。」（翻攝自pann nate）

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