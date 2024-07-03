炎亞綸遭控拍少年私密片 獲判緩刑確定

〔記者溫于德／台北報導〕炎亞綸被控拍攝、持有及散布少年私密片，士林地院一審今年5月30日宣判，法官念在炎亞綸坦承犯行並與對方和解，對炎亞綸判刑7月、緩刑3年。全案因檢方只對另名陳姓被告提起上訴，代表炎亞綸獲緩刑確定。

炎亞綸拍少年私密片挨告，士院一審給緩刑機會，因士檢未上訴，炎亞綸確定獲得緩刑。（資料照，記者塗建榮攝）

炎亞綸去年遭網紅耀樂指控，在交往期間拍下性愛影像，由於耀樂當時年僅16歲，檢方依兒童及少年性剝削防制條例中，「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」兩罪起訴。

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士林地院一審於5月30日宣判，依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、成年人對少年犯非公務機關非法利用個人資料罪、非公務機關非法利用個人資料罪共3罪，判炎亞綸其中兩罪應執行有期徒刑7月，得易科罰金；另一罪判刑4月，不得易科罰金。

一審也考量炎亞綸坦承犯行，並在今年3月11日與耀樂達成和解，且履行部分款項，給予緩刑3年。

同案被告是身為音樂人的陳男，陳因上網下載本案性愛影像再傳給炎看，又否認犯行，被判得易科罰金之刑4月。

據悉，士檢只針對陳男提起上訴，理由是一審對陳的量刑過輕；至於炎亞綸則獲緩刑確定。

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