張瓊姿昔爆曖昧潘若迪 老公郭泰源戴綠帽險離婚

2003年4月起，張瓊姿（右）多次被拍到與潘若迪密集約會。（翻攝自張瓊姿、潘若迪臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「亞洲有氧天王」潘若迪今（3）日驚傳與小15歲圈外女友「Kiki」邱琦琦結婚13年婚姻觸礁，更有一說2人早已離婚，但遭潘若迪否認，而他最讓人印象深刻八卦緋聞，就是和資深女星張瓊姿傳出曖昧。

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2003年4月起，知名棒球投手郭泰源的老婆張瓊姿，多次被拍到與潘若迪密集約會，2人更曾在潘若迪車內待了80多分鐘，全程用遮陽板遮住擋風玻璃，車子更發生多次震動，在當時引起極大震撼。

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張瓊姿與潘若迪曖昧消息曝光後，郭泰源也證實婚姻陷入危機，更因她和潘若迪被跟拍導致郭泰源大怒，一度要求離婚，但在張瓊姿極力挽回下，加上潘若迪承諾與張瓊姿保持距離，兩人才重修舊好，潘若迪更公開表示：「造成困擾很抱歉，祝福他們。」

1993年12月11日，郭泰源和張瓊姿舉行世紀婚禮，婚後張瓊姿息影整整10年在家相夫教女，2人結婚後育有2個女兒。

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