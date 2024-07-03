影史最完美公路電影4K修復首登大銀幕！加碼放送導演影像

〔記者許世穎／綜合報導〕由《我的完美日常》國際大導文溫德斯執導經典《巴黎，德州》，曾於第37屆坎城影展獲得最高榮譽金棕櫚獎，更被譽為影史最完美的公路電影之一，今年適逢上映40週年，隆重推出全新4K數位修復版，上月在坎城影展首映感動全場，羅比穆勒的絕美攝影、男女主角哈利狄恩史丹頓與娜妲莎金斯基的揪心對手戲，更加動人且難以忘懷。

《巴黎，德州》描述父親帶著兒子踏上尋找妻子的旅途。（甲上提供）

德國電影大師文溫德斯被譽為「公路電影詩人」，為全球影壇最具代表性的導演之一，以《慾望之翼》、《巴黎，德州》等片聞名全球。他擅長運用光影紀錄故事，運鏡優美、充滿流浪與疏離的影像氛圍，深受全世界影迷喜愛，2015年獲柏林影展頒發榮譽金熊獎表彰他的終身成就，並3度提名奧斯卡最佳紀錄片，至今產量依舊豐富。

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《巴黎，德州》女主角娜妲莎金斯基被譽為1980年代「歐洲影壇第一美女」。（甲上提供）

而由文溫德斯執導的《巴黎，德州》之所以成為經典，歸功於傑出幕後團隊的貢獻及男女主角出色又迷人的演出。這部電影由美國戲劇大師山姆謝普與文溫德斯共同編劇，攝影大師羅比穆勒掌鏡，全方位音樂鬼才雷庫德操刀全片配樂。

文溫德斯說：「山姆謝普寫的精彩劇作仍在世界各地由年輕演員演出，羅比穆勒是影響了整個後世的攝影師，配樂來自雷庫德，我想沒有別的電影能讓音樂和影像如此緊密相連。」

《巴黎，德州》4K數位修復版正式海報。（甲上提供）

超強幕後團隊成就了《巴黎，德州》，1984年一舉贏得坎城影展金棕櫚獎，40年後的今日，文溫德斯看了全新4K數位修復版本後讚嘆不已，「對你們許多人來說，這會是一場重逢，重新遇見崔維斯、珍和亨特，也希望許多人會首次觀看，首次展開這場旅程，深入美國西部，及美國的靈魂。」

《巴黎，德州》4K數位修復版將於7月26日首度在台上映，特別的是，每場次映前還加碼放映國際大導文溫德斯問候影像，他自豪讚嘆這部大規模修復的4K版「美不勝收、前所未有」，推薦觀眾一刷再刷，絕對是大銀幕朝聖必看經典。

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