（專訪）黃宏軒催眠自己愛毛弟！見面會門票破7000嚇到喊天啊

〔記者廖俐惠／專訪〕黃宏軒今年與毛弟（邱宇辰）合作BL劇《關於未知的我們》走紅，更將在7月前往泰國曼谷舉行見面會，最貴門票超過7000元台幣。黃宏軒一聽嚇一跳直呼「天啊」，坦言其實對於票價並不是很了解，因為自己是喜歡驚喜的人，但目前積極上課籌備中，希望讓粉絲滿載而歸。

黃宏軒今年因《關於未知的我們》收穫不少女粉絲。（記者陳逸寬攝）

黃宏軒在《關於未知的我們》中飾演魏之遠，殺青後隨即投入校園愛情電影《我想和你在一起》的拍攝中，從「男男愛情」變成「男女愛情」，黃宏軒坦言一開始很難出戲，連《我》的女主角林映彤都察覺到他的異狀，因為黃宏軒看起來總是鬱鬱寡歡。

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黃宏軒（左）與毛弟在《關於未知的我們》中有場虐戀，讓不少粉絲都相當入戲，直呼「嗑到了」、「他們是真的」。（結果娛樂提供）

他不諱言，在演出BL劇時很多情感需要用「借」，「因為沒有這樣真實體感、喜歡男生這件事情，所以要到不同地方汲取你對男生的喜歡，有點像催眠自己，讓自己去相信。」反之與女生戀愛是真實發生過的事情，「可以借某一個時間的自己，喜歡的那個女生去投射。」

問及在那段時間是否真的喜歡上毛弟？黃宏軒強調他是喜歡上「那個角色」，因為在前置期時，他就一直在閱讀原著小說，投射很多情感在「魏之遠」身上，真的催眠自己到「我覺得自己喜歡男生了」。

黃宏軒大方坦承，自己是透過「催眠」自己來入戲。（記者陳逸寬攝）

只是這樣的催眠，讓黃宏軒花了不少時間走出角色，「因為魏之遠一角很壓抑，我真的給自己很大的石頭去放在肩膀上，壓力大到內分泌失調。」以往皮膚狀態超好的黃宏軒突然大冒痘，自嘲以整張臉都爛掉的情況去拍攝《我想和你在一起》。

他感謝林映彤，在拍攝《我想和你在一起》時幫了他以及角色「雷宇光」很多忙，陪伴他一起走出心理壓力。

儘管內心相當煎熬，不過事實證明，黃宏軒演活了魏之遠，更收穫許多新粉絲。《關於未知的我們》再度掀起「台腐熱潮」，他與毛弟更是紅到海外，7月27日又將前往泰國曼谷舉行粉絲見面會，最貴票價高達8000元泰銖（約台幣7050元），他強調很努力在練習唱歌、跳舞，希望能為粉絲帶來最精彩的演出。

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