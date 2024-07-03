穩到被質疑對嘴！張秀卿金曲獎奪冠激動哭了 累到虛脫內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿與客語歌后吉那上週六在金曲35的表演大獲好評，更奪下本屆頒獎典禮的收視冠軍；對此，張秀卿本人激動到噴淚，也傳訊息給音樂人左光平，感謝主辦單位提出了合作的邀約。

張秀卿在金曲35的表演大獲好評。（台視提供）

張秀卿在舞台重新改編了自己的招牌夯曲《辣妹駕到》，又唱又跳的她展現驚人唱功，穩到被觀眾以為是對嘴，這段表演也結合許多小巧思，包括歌曲開頭結合了日本天后椎名林檎的歌曲，她還成功挑戰了饒舌。

請繼續往下閱讀...

得知表演奪下收視冠軍，張秀卿激動到哭了，「好多朋友都來恭喜我，這段時間的辛苦終於值得了，我以為我做不到，我竟然做到了。」

音樂人左光平在社群透露，收到張秀卿傳來的訊息真的很感動，「非常非常佩服她，她為了完成任務，我真的看到她非常非常用盡全力的一面。」

其實在頒獎典禮前一晚的總彩排，張秀卿還在外縣市的活動，敬業地主持也演出了好幾個小時，隨後就來參加總彩排，為了要趕上時間，花了好大的力氣協調。

當張秀卿彩排完要離開小巨蛋時，幾乎是呈現虛脫的狀態，左光平談到：「典禮當天，卻又是那麼完美。老天也會願意幫這種人的，我絕對相信。她的成績和好評絕對是實至名歸，有天份又努力。」更表示：「最愛椎名秀卿了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法