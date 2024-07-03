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娛樂 音樂

何韻詩哭了！開唱遭港警「2度關切」 被迫中斷不滿全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港歌手何韻詩因政治立場鮮明、長期參與政治運動遭到當局打壓，上月30日舉行線上音樂會時，未料進行途中卻突然遭多名員警到場關切，並以收到噪音投訴為由拉起封鎖線，她和在場所有聽眾皆被警方抄下身分證等資料，音樂會更是前後二度遭中斷。對此，何韻詩也相當不滿並公開發聲。

何韻詩舉行現場暨線上音樂會時，2度遭港警「關切」被迫中斷。（組合照，翻攝自IG）

何韻詩6月30日在見山書店舊址舉行現場暨線上直播音樂會，沒想到警方在進行一小時後到場關切，提及音樂會被民眾投訴有噪音問題。何韻詩當時要求在場的聽眾們將音量降低，但警方後來又出動4輛警車、10名警員，要求在場參與聽眾以及何韻詩交出身分證件登記相關資料。

由於警方二度到場，何韻詩唱到《親愛的黑色》更忍不住激動情緒，眼眶泛淚對著觀看直播的聽眾們喊話：「警察有什麼話要說，要我的身分證嗎？網上的朋友，我們出現了一些小狀況，我們如山，不動如山。」對此，何韻詩事後在IG不滿表示：「原來再紛亂，繼續做好自己，便可。」

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