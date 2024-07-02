台灣豪雨嚇壞日本「暗黑辣妹」！美尻題中文字給老司機消暑

《TRE台北國際成人展》媒體見面會，西宮夢（左）、藤森里穗（右）在JKF女郎身上寫毛筆字。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本AV女優西宮夢、藤森里穗分別有「暗黑第一辣妹」、「最強騎乘位慾女」美名，兩人今（2）合體宣傳成人展，沒想到下午突如其來的一陣大雨，嚇得西宮夢直說好驚嚇，雨大到和颳颱風一樣，藤森里穗態度則相對淡定。

雖然豪雨侵襲，穿著高衩比基尼的兩位女優不忘放送福利，除了大方秀美尻，並在蜜桃臀上題中文字，做為送給台灣老司機的祝福，趁機消消暑。

《TRE台北國際成人展》媒體見面會，西宮夢（左）、藤森里穗。（記者胡舜翔攝）

《TRE台北國際成人展》媒體見面會，西宮夢。（記者胡舜翔攝）

西宮夢害羞說：「大家好，我是西宮夢，這是我第一次來台灣參加TRE台北國際成人展，希望能在8月見到大家唷！」藤森里穗也表示：「時隔一年終於又可以見到最愛的台灣粉絲，我好興奮，大家要來找我玩唷！」

《TRE台北國際成人展》媒體見面會，藤森里穗。（記者胡舜翔攝）

聊到要給台灣粉絲的福利，西宮夢預告活動中會服務「偏M」屬性的粉絲，並做一些懲罰；藤森放話會在TRE「加倍奉還」，也會有馬殺雞服務，包君滿意。

《TRE台北國際成人展》媒體見面會，西宮夢（左）在邰智源護送下開心玩雨。（記者胡舜翔攝）

此外，「邰桑」邰智源還在活動上偽裝成工作人員出沒，現場一陣騷動；TRE台北國際成人展門票販售中。

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