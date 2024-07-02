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娛樂 最新消息

（影音）賀軍翔涉妨害性自主 訊後請回 雙手合十「沒有做不禮貌的事」

〔記者陳彩玲／台北報導〕藝人賀軍翔疑似去年參加私人聚會後，被在場女子控告性侵，台北地檢署5月前往賀軍翔住家搜索，查扣手機等相關證物，婦幼專組檢察官今天下午以被告身分傳喚他出庭說明，釐清案情，約莫下午2點，賀身穿白襯衫到庭應訊。

藝人賀軍翔現身北檢。（記者劉信德攝）

開庭約1個半小時結束，賀軍翔面對媒體雙手合十表示，「謝謝關心，大家辛苦了，沒有做不禮貌行為。」隨即上車離去。

據了解，賀軍翔目前被列為「妨害性自主罪」被告，疑似去年參加私人聚會時，和在場女子有糾紛被提告性侵，警方先前已傳賀男到案製作筆錄，並將全案函送台北地檢署偵辦。

檢察官今年5月24日指揮松山分局，前往賀男住家搜索，查扣手機等相關證物，保全證據，並從中了解他和告訴人的互動和糾葛，當天也約談一名女性證人，釐清當天聚會情形。

賀軍翔。（資料照，記者王文麟攝）

賀軍翔去年曾被狗仔葛斯齊爆料「喇舌酒店妹」，但賀男透過律師發聲明強調，沒有與任何第三人有踰矩行為，不實報導已嚴重影響他和家人的生活和工作，對於捕風捉影的事不願過多回應，已委託律師進行相關法律程序，以正視聽，望勿再以訛傳訛。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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