范逸臣台東老家魚池被震裂 親曝搶救慘況

〔記者張釔泠／台北報導〕張秀卿、范逸臣、戴愛玲、「Bii」畢書盡、曾瑋中「來去台東」為銀髮族開唱，被稱為「台東之光」的范逸臣，魅力讓師長們也瘋狂，竟讓自己的國小老師跑來相認，還充當歌迷後援會會長，大跳扇子舞幫他搖旗吶喊。

范逸臣。（台東縣政府社會處提供）

范逸臣難得有機會參加銀髮族活動，爸媽熱情呼朋引伴帶著族人們，一早大老遠從部落駕車來到台東市區，范逸臣「內舉不避親」在舞台上跟爸媽相認，更開心表示：「看到爸媽及族人們，在他們面前表演感覺更親切，而且唱歌完全不緊張，就像回到部落一樣，像呼吸喝水一樣自然！」

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長年北漂的范逸臣提及自己的私藏景點，他笑說：「當然是自己山上的部落！」四月花蓮大地震把老家魚池震裂、這次特別回家勘查關心，他透露：「上次最大地震，我們家魚池有裂縫，水全部洩光光、乾掉，我爸撈了幾條很大的魚，找不到縫在哪邊，屋子倒是沒什麼事。」

畢書盡。（台東縣政府社會處提供）

台東銀髮族的粉絲熱情無限，更有長輩為了幫自己的孫子及孫女「追星」，搶跟Bii合照，有長輩甚至現場拍照完立即傳給孫女「炫耀」，還有一位阿姨把兒子喜事放一邊先跑來合影，讓畢書盡聽完先連忙道「恭喜」，笑說：「實在太感動！」

戴愛玲。（台東縣政府社會處提供）

這次「台東樂齡長青嘉年華」更在同一場地台東縣立體育館舉辦銀髮族歌唱比賽-《倚盃氣 歡喜來唱歌》2024長青盃才藝大賽，有著「鐵肺公主」稱號的戴愛玲透露，自己不僅是長輩最愛的合唱夥伴，更因此練就「老歌點唱機」的功力，她笑說：「我回部落時都用投幣式KTV跟長輩合唱當『練歌』，它們都愛點歐陽菲菲、葉璦菱的老歌，所以變得我越唱越熟練，老歌我很熟啦！」

張秀卿。（台東縣政府社會處提供）

至於問到過去參加歌唱比賽的難忘回憶，戴愛玲在台南唸書參加商業型比賽，就拿下第二名好成績，舅舅是幕後大功臣，「因為我舅舅幫我一手包辦妝髮跟造型，還幫我借了一套背後鏤空的大禮服，我記得我當時唱CoCo李玟的《往日情》，我想我的造型應該一出場就『驚豔』評審，哈哈！」

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