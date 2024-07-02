被大哥女人摸屁股！金馬男星邱志宇做清潔工、房務員籌錢

〔記者張釔泠／台北報導〕金馬戲咖邱志宇「演而優則唱」孵出新單曲《百口莫辯》，曾獲《東森全球新人王》亞軍的他為圓歌唱夢熬4年時間煲新歌，還毅然決然放下藝人身段打臨時工，從清潔工做到房務員，只為存發片基金。

邱志宇難忘歌手夢。（邱志宇提供）

曾以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬最佳新演員的邱志宇，繼四年前首支單曲〈步步為營〉後，日前再發行第二首單曲《百口莫辯》，這也是他為自己出演的電影《（真）新的一天》而寫下的新歌。

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邱志宇小時候深受港星影響，立志當全才藝人，「人家念幼稚園、小學都是愛看卡通，但我卻喜歡看娛樂新聞，還叫我媽媽幫我買『唱片卡帶』，我記得我第一張擁有的專輯正是周慧敏的《心事重重》！」念書時則迷上梁詠琪及謝霆鋒。

邱志宇難忘歌手夢。（邱志宇提供）

邱志宇早在出道前就曾拿下《東森全球新人王》亞軍，爾後更陸續參加《超級偶像》等歌唱比賽，卻因為歷經唱片公司合約糾紛後而轉往戲劇圈發展，不過始終未忘情歌唱事業，這次特別砸下六位數字積蓄一圓唱片夢。

這幾年他在演戲寫腳本之餘，竟跑去兼職應徵租房清潔工及膠囊旅館房務員，沒拍戲的時間就是一天八小時起跳在工作，就這樣斷斷續續做了兩年多的時間，中間甚至還跑去賣麵包、賣衣服及油漆工，他苦笑：「因為不想拋頭露面站在第一線工作，就只能戴上口罩去幹體力活！」

邱志宇難忘歌手夢。（邱志宇提供）

他回憶起人生第一份工作就是跑到KTV應徵當正職服務生，當時還被女客人搭訕，他笑說：「有一次送酒進包廂時，裡面一位姊姊調侃地叫了我一聲帥哥，然後手就一把用力的捏了我的屁股，當下我不知道該怎麼反應，後來那個姊姊叫他的男朋友掏一千塊出來給我。」

被嚇傻的他緊緊握著那張千元大鈔，離開包廂走向櫃檯，冷靜完後就把那張鈔票投進小費箱，「不過事後想起覺得當時的我也太善良，因為被摸屁股的是我耶！哈哈。」

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