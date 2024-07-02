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娛樂 電影

劉德華帥爆了！送愛助弱勢「港府受勳」 謙虛發聲：盡我本分

〔記者邱奕欽／台北報導〕天王劉德華縱橫演藝界超過40年，在事業上不斷展現驚人毅力與敬業精神，聲譽及地位舉足輕重的他，愛心更是不落人後，積極投入公益行動，近日獲港府榮頒銀紫荊星章，並讚揚他在演藝界及公益方面的貢獻。對此，劉德華相當感謝並謙虛回應：「我會繼續盡我本分回饋社會！」

劉德華愛心不落人後，獲港府親頒銀紫荊星章。（本報資料照）

香港政府昨（1日）公布2024年授勳及委任太平紳士名單，不少演藝及體育界人士榜上有名，其中「四大天王」之一的劉德華榮獲銀紫荊星章。港府指出，劉德華從事演藝事業超過40年，在娛樂界享譽盛名，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於2024年當選中國電影家協會副主席。

除了演藝成就，港府也稱讚劉德華熱心公益，積極支持身障人士體育發展，並創立慈善基金以支援弱勢族群，貢獻良多。劉德華曾於2004年獲頒榮譽勳章、2008年獲委任太平紳士，以及2016年獲頒銅紫荊星章，對於再度受勳，劉德華謙虛表示：「感謝大家對我的肯定，我會繼續盡我本分，回饋社會！」

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