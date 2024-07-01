又一電影院熄燈！台南真善美劇院8月落幕 影迷不捨：求你們留下來啦

台南真善美劇院。（本報資料照）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕又有戲院熄燈！台南真善美劇院今天（1日）宣布將在8月1日落幕，令不少當地影迷相當不捨。

台南真善美劇院位於中西區西門路二段上，是不少在地人看電影的首選，今天突然宣布將於8月1日熄燈，「因諸多大環境因素評估後，我們不得不遺憾宣布，於8月1日最終場後按下終止鍵。」至於會員點數及持有團票者，將會另外發布相關辦理公告，劇院也誠摯感謝影迷的支持與陪伴。

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消息一出，許多影迷相當不捨，「唯一可以看到文藝片的要消失了」、「少一個地方可以看電影了」、「可以不要嗎？真善美戲院是台南唯一可以看到優質劇情片的地方、爆米花最好吃的戲院、椅子最好坐的戲院！求求你們留下來啦」、「從台北的真善美電影院台南真善美充滿個人年輕到現在對非主流電影的回憶，感謝帶來如此優質的環境，希望後會有期」。

台南真善美劇院將在8月熄燈。（翻攝自官網）

除了影迷，留言區還可見許多電影片商，像是鴻聯國際發文指出：「感謝台南真善美一直以來的協助，讓藝術片和獨立片商能多一分機會、在中南部影迷的心中深根發芽，希望他日有緣能夠再相會！」海鵬總經理姚經玉則表示：「感謝你們為台南觀眾所做的一切。」

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