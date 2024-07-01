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《畢業》結局甜炸！魏嘏雋下跪求婚鄭麗媛：讓大家知道妳是我的

《畢業》鄭麗媛和魏嘏雋的職場姐弟戀最終是否能修成正果，觀眾都相當期待並因此創下最終回高收視。（Hami Video提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕鄭麗媛、魏嘏雋主演的浪漫愛情韓劇《畢業》在昨天（30日）播出完結篇，這段「姐弟戀」終於修成正果，魏嘏雋下跪求婚，霸氣宣示主權，讓網友都直呼好想談戀愛。

《畢業》是導演安畔錫時隔5年執導的作品，鄭麗媛、魏嘏雋這段姐弟戀才剛萌芽就困難重重、名師生涯也因私生活曝光遇到重挫，兩大看點引爆話題討論。

《畢業》魏嘏雋得知心愛的老師鄭麗媛遭到謠言霸凌，忍不住痛哭。（Hami Video提供）

大結局中，鄭麗媛決定重拾夢想，魏化儁支持她的決定並下跪送上戒指求婚，他霸氣說：「我可以等妳，但我要讓大家知道妳是我的！」超甜情節助漲收視最高6.6%，榮登韓國當地無線與綜合頻道同時段冠軍寶座。

劇中兩人秘密談起「社內戀愛」，轉折點在鄭麗媛飾演的王牌國文名師「徐慧真」捲入同業紛爭與公司內鬥，兩人戀情無預警遭曝光，八卦一發不可收拾，甚至傳出當年慧真就已經在勾引未成年學生李俊豪（魏化儁 飾演）的謠言，讓原本自信滿滿的俊豪也禁不住打擊，在補習班院長面前崩潰痛哭，「我好害怕…老師她一輩子累積的成就，在一夕之間崩毀…」

《畢業》看點還有升學意識過高的韓國教育，將補習文化與補教業生態描繪得淋漓盡致，補教界的明爭暗鬥猶如精彩商戰，讓觀眾看得嘖嘖稱奇、直呼過癮。劇中兩人戀愛關係曝光後，補習班副院長看準旗下老師會覺得委屈而忿忿不平的心理，故意搧風點火，「你們不是還同居嗎？」謠言讓俊豪失去理智，在辦公室火爆對罵。

《畢業》鄭麗媛和魏嘏雋在劇中有許多唯美浪漫的戀愛畫面。（Hami Video提供）

而更可怕的是學生家長，集體衝到補習班堵慧真，質疑她的教材無法幫助學生成績進步，當慧真解釋是想培養平時缺乏的閱讀能力時，學生家長當面嗆聲，「你因為下流骯髒的私生活，懶得研究教學，也不想管理學生，就把錯都推到我們身上嗎？這麼厲害才會去勾引年輕學生嗎？」等學生家長離開才躲在教室裡偷哭的慧真讓不少網友看了心疼。

《畢業》講述補習班明星講師徐慧真（鄭麗媛飾）重逢10多年前費盡心力將他送入名門大學的「笨蛋學生」李俊豪（魏嘏雋飾），然而男方卻辭掉前途似錦的大企業工作，來到女方補習班擔任新人講師，從師生變同事的兩人，譜出一段令人興奮又甜蜜的姐弟戀曲。《畢業》於Hami Video平台獨家首播，全劇已上架，前6集免費看。

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