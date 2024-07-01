王心凌巡演落幕！旋即丟重磅好消息 時間點曝光在10月

王心凌（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會歷經280天，上週末迎來最終場，不僅是她首次在青島開唱，更是出道20年來第50場個人演唱會，王心凌特地換上全新造型，身穿10公斤重的紅色玫瑰長紗裙登場，造型驚豔引起熱烈迴響。

王心凌（天晴娛樂提供）

「SUGAR HIGH」 第一排的票價已經被炒到原價的十倍，隨著巡演來到尾聲，演唱會門票更是一票難求，歌迷們不斷敲碗加場，但為了讓大家有全新的視聽饗宴，這次的巡迴在青島站結束，而後，王心凌將再次升級演唱會為「SUGAR HIGH 2.0」，並宣布在十月開始起跑。

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王心凌（天晴娛樂提供）

最後一場演出，王心凌展現十足誠意，身穿紅色玫瑰長裙從吊台登場演唱〈那年夏天寧靜的海〉，讓全場驚呼：「太美了！」而先前在演唱代表作〈Da Da Da〉時，本來是由三位合音老師帶動全場，一起在副歌大合唱，後來有男性粉絲開始會在「Da Da Da」的段落，突然站起來跟著唱，再瞬間坐下，演變成「打地鼠」式的歌曲應援，演出片段在影音平台曝光後也掀起一波熱潮。

王心凌（天晴娛樂提供）

歷經32場，走遍29個城市的SUGAR HIGH巡迴演唱會，在每一次演出都能創造不同的驚喜感動瞬間，例如：一秒甜心變辣妹的〈Baby Boy〉椅子舞、〈言不由衷〉的應援式回應、〈SUGAR HIGH〉以美少女動漫姿態登場，封神的〈感情用事〉鑽石雨舞台等，還有每一場點歌環節也是粉絲最期待的段落。

演唱會結束後，王心凌表示：「在巡演期間，最重要的是照顧好自己不能生病，印象最深的是每一次亮起的螢光棒和觀眾們在台下幸福快樂的樣子」，透露出對舞台及粉絲們的熱愛。

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