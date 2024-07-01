歐陽妮妮要嫁張書豪 求婚儀式歐陽龍嘴對嘴狂親網批：噁心

歐陽妮妮（左）答應張書豪求婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕28歲的歐陽家長女歐陽妮妮答應張書豪求婚，讓兩人交往5年多的戀情開花結果。日前張書豪單膝下跪，給歐陽妮妮一場浪漫的求婚儀式，所有人都沉浸在歡樂與幸福當中，但有網友注意到歐陽妮妮當天拿著氣球和花束進場時，爸爸歐陽龍竟然捧著愛女的臉蛋狂親，從臉頰到額頭，到這兒都很溫馨，但是接下來歐陽龍竟然和歐陽妮妮「嘴對嘴」親了起來，嚇壞網友，忍不住說：太噁了吧？

歐陽龍（左）捧著歐陽妮妮的臉狂吻嘴唇，引起網友爭議。（翻攝自IG）

這段在求婚儀式當中的小插曲，就發生在歐陽龍在歐陽妮妮進場時，沿路接受眾人祝福，身為父親的歐陽龍依依不捨地捧著女兒的臉狂親，從臉頰、鼻子、額頭、到眾人最不能接受的「嘴唇」，親友見到歐陽龍父愛氾濫，也忍不住提醒他：「別人的、別人的」。

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歐陽妮妮（左）與張書豪的求婚儀式浪漫而溫馨。（翻攝自IG）

對於歐陽龍的作法網友看法很兩極，有人認為歐陽龍就算再愛孩子都該謹守界線，有些地方可以親，但有些地方就顯得越界了，甚至有人覺得歐陽龍這是在向張書豪「宣示主權」，更何況歐陽妮妮都已經28歲了，不是小baby這樣真的不好看；另一方面也有人認為歐陽一家感情好，親個嘴有什麼好小題大作，它們家從小就這樣互動，又何必管別人家的事呢？

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