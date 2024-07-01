勇兔北漂18年晉升有殼族 扛千萬房貸「不敢出門」

〔記者李紹綾／台北報導〕「勇兔」林筳諭今（1日）出席記者會，為隔熱紙品牌理研站台。她近日升格當「有殼族」，於新北市汐止置產，每月房貸4萬多，坦言壓力不小，目前裝潢接近尾聲，預計月中可入住，好友、廠商紛紛「認領」家具及家電，但她最缺的似乎是一位「男主人」，喊話：「隨時等待男主人來，一卡皮箱入住。」

勇兔透露，新家裝潢費大約90萬，扛下千萬房貸，讓她變得比以前省，過去的週末常會和朋友吃飯小酌，「現在都不出門，能在家就在家。」若有朋友邀約，她也會考慮再三：「好，我看狀況。」她覺得現在只是過渡期，「讓自己省一點也沒有不好。」

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勇兔。（記者王文麟攝）

新家即將完工，身邊的好友們紛紛送禮慶祝，當中最大方的屬「仔仔」謝承均，他和勇兔說：「新家飲水機交給我。」勇兔沒有在客氣，笑說：「我已經在看最昂貴的品牌。」當聽到最缺的是男主人時，她說：「為什麼要男主人？我也可以去當人家的女主人啊！期待互相當主人。」

對勇兔來說，最興奮的還是遷戶籍這件事，她18年前從屏東到台北錄《我愛黑澀會》，過去因返鄉路途遙遠，常無法回去投票，北漂多年終於有了屬於自己的房子，她開心說：「有個家的感覺，屏東小孩變台北人，是一個里程碑，以後可以在台北投票了。」入戶籍當天她會邀朋友一起慶祝。

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