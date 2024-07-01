萬芳金曲獎隔空合唱 深深祝福鄭華娟孩子氣

萬芳為金曲特別貢獻獎得主鄭華娟獻唱，詮釋《情字這條路》、《加州陽光》、《孩子氣》和《天堂》4首經典歌組曲。（翻攝自萬芳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕已故歌手鄭華娟曾為歌手萬芳創作《慢火車》、《孩子氣》等經典歌曲，而萬芳前晚在第35屆金曲獎頒獎典禮，為特別貢獻獎得主鄭華娟獻唱，詮釋《情字這條路》、《加州陽光》、《孩子氣》和《天堂》4首經典歌組曲。

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昨晚萬芳透過個人臉書感謝鄭華娟創作，她說：「在我們生命中有著太多深刻的記憶，雖然並不是太滿意自己的表現，但還是很感謝有這機會和華娟在舞台上的唱和。」最後萬分更謝謝鄭華娟的陪伴，「還是可以感受到妳的孩子氣，深深深深祝福。」

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前晚金曲獎典禮上，萬芳身穿一套黑色禮服典雅出場，一開口就深情詮釋《情字這條路》，賺人熱淚的歌詞搭配她溫暖的嗓音，唱進台下音樂人的心坎；接下來她轉換現場氣氛，在舞台上輕快唱跳《孩子氣》，而來到第四首《天堂》時，大銀幕上浮現鄭華娟的模樣，搭配木吉他伴奏、萬芳獨特的哭腔，場面更加感人，連歌手黃韻玲也在台下不禁落淚。

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