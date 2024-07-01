晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萬芳金曲獎隔空合唱 深深祝福鄭華娟孩子氣

萬芳為金曲特別貢獻獎得主鄭華娟獻唱，詮釋《情字這條路》、《加州陽光》、《孩子氣》和《天堂》4首經典歌組曲。（翻攝自萬芳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕已故歌手鄭華娟曾為歌手萬芳創作《慢火車》、《孩子氣》等經典歌曲，而萬芳前晚在第35屆金曲獎頒獎典禮，為特別貢獻獎得主鄭華娟獻唱，詮釋《情字這條路》、《加州陽光》、《孩子氣》和《天堂》4首經典歌組曲。

相關新聞：金曲35》全場哭了！萬芳隔空合唱鄭華娟   親揭私下真實性格

昨晚萬芳透過個人臉書感謝鄭華娟創作，她說：「在我們生命中有著太多深刻的記憶，雖然並不是太滿意自己的表現，但還是很感謝有這機會和華娟在舞台上的唱和。」最後萬分更謝謝鄭華娟的陪伴，「還是可以感受到妳的孩子氣，深深深深祝福。」

相關新聞：金曲35》萬芳深情望鄭華娟唱《天堂》  黃韻玲台下哭了

前晚金曲獎典禮上，萬芳身穿一套黑色禮服典雅出場，一開口就深情詮釋《情字這條路》，賺人熱淚的歌詞搭配她溫暖的嗓音，唱進台下音樂人的心坎；接下來她轉換現場氣氛，在舞台上輕快唱跳《孩子氣》，而來到第四首《天堂》時，大銀幕上浮現鄭華娟的模樣，搭配木吉他伴奏、萬芳獨特的哭腔，場面更加感人，連歌手黃韻玲也在台下不禁落淚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中