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娛樂 電影

前所未見陰間喜劇！《鬼才之道》笑破中山堂分貝數

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鬼才之道》上週五（6月28日）晚間在台北電影節以神秘場之姿登場，電影公司特地帶上分貝機到場內捕捉觀眾笑聲指數，最高音量甚至衝破110分貝，不僅笑聲連連，全場觀眾數十度全場鼓掌叫好，歡聲不斷，也是今年台北電影節笑聲最多掌聲最大聲的電影。

《鬼才之道》在台北電影節以神秘場之姿登場，監製陳怡樺（左起）、演員瘦瘦、百白、王淨、導演徐漢強、演員張榕容、陳柏霖、編劇蔡坤霖、監製李烈、李耀華一同出席。（台北電影節提供）

導演徐漢強當晚攜手主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及監製李烈、李耀華、陳怡樺、編劇蔡坤霖一同出席映後活動。片中「旺來五人幫」首次公開亮相，與超過600位的觀眾一起看電影，導演感性分享：「要正式與觀眾們見面真的很緊張，剛剛坐在台下看到大家的反應我覺得蠻療癒的，很開心你們有被我們的電影娛樂到。」

首次合體與影迷見面，面對滿場觀眾，旺來五人幫非常感謝大家支持，近兩小時的放映過程笑聲不斷，也讓演員們終於卸下緊張心情，陳柏霖甚至在映後重現片中的九零年代復古歌曲「愛的視線」，百白則分享自己是第二次觀看電影，但仍在台下哭得一塌糊塗：「我從剛看完到跑roll card的時候就一直在哭，明明是坐在一個劇場看電影，但我覺得自己好像在台上演出一樣。」

陳柏霖（左）在映後重現《鬼才之道》中的九零年代復古歌曲「愛的視線」，右為張榕容。（台北電影節提供）

張榕容也分享了演出時的心境，甚至在創作初期和導演討論劇本時還因為太不安而哭了：「凱薩琳的氣勢很高，突然間要從天后，變成一個沒有人在關注的人，我在演的時候其實蠻心酸的。」王淨在電影中有許多「很慘」的肢體畫面，被問起怎麼訓練，她笑說：「好像也不太需要練習，因為我本身就是個肢障。」逗趣回應引來觀眾如雷的笑聲。

影人與全場合照時，廳內全員拿起印有角色照片的扇子，可愛設計讓大家愛不釋手，製片陳怡樺也霸氣表示：「如果剛剛有觀眾從頭到尾都沒笑，歡迎來找我退錢。」導演徐漢強也對久等3年的影迷表達歉意：「因為喜劇電影真的很難寫，這次跟編劇蔡坤霖一起熬一起磨，中間數度打掉重練，謝謝大家的等待。」《鬼才之道》將於8月7日在台上映。

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