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娛樂 亞洲

王星越外流《墨雨雲間》悲劇結局！于正怒喊：番外篇被破壞了

王星越工作室曝光《墨雨雲間》未播出畫面。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕古裝劇《墨雨雲間》改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，由王牌製作人于正操刀，集齊「復仇女王」吳謹言、王星越、陳鑫海、陳喬恩、楊超越主演，也讓新生代演員王星越人氣水漲船高。該劇日前開方式大結局引發兩派看法，未料王星越工作室曝光刪減片段，讓于正勃然大怒。

未播片段中，王星越角色慘死。（翻攝自微博）

王星越工作室釋出一段未公開片段，透露王星越飾演的肅國公在戰場吐血，玉佩從口中掉出，暗示角色最終慘死。不過《墨雨雲間》番外中，肅國公、薛芳菲不但團圓還成親生女，因此工作室舉動意外惹火劇迷，「是不是有什麼大病？」、「真的非常敗好感了」。

王星越工作室聲明道歉。（翻攝自微博）

而于正也怒乎「你居然敢褻瀆我的藝術，我絕對不允許，我的番外全被你們破壞了」要王星越工作室刪除影片，由於兩人是上下屬關係，于正也揚言要開除王星越工作室的小編，「絕對不允許做這種吃裡扒外的事」而工作室火速聲明道歉，「審核發布相關物料的宣傳人員已經進行嚴肅批評，並按照公司制度進行處理。」

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