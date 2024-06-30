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娛樂 電影

王大陸憶9年前「人生最高峰」 自嘲重提裸泳、喇舌往事

王大陸為電影《孤注一擲》受訪，受訪時回憶起曾在晶華酒店裸泳的往事。（兩岸電影展提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕王大陸演出的電影在兩岸影展放映，他今（30日）在台北晶華酒店受訪，回想起9年前因為《我的少女時代》票房破3億慶功，他在同間酒店裸泳，直呼「這是我人生最高峰」，不過又自嘲當天被狗仔隊偷拍，重提當年喇舌往事。

《孤》中國導演申奧特別來台，身為東道主的王大陸帶他去品嘗各種好吃的，包括牛肉麵、麻辣鍋及雞爪，不過由於申奧來台灣忘記帶卡，王大陸直接拿出一疊「藍色鈔票」塞給申奧，十分大方，申奧笑說：「不過他在北京的開銷，也都是由我來付錢！」

申奧（左）、王大陸合作電影《孤注一擲》，雙方有著好交情。（兩岸電影展提供）

王大陸在片中飾演沉迷於賭博、遭到詐騙的研究生，現實中他僅有與親友打打麻將，自己更是詐騙絕緣體，因為完全不接陌生人電話，自己也不玩社群媒體。問及為何不與好友柯震東一樣活躍於網路世界，王大陸坦言不習慣在網路上聊天，喜歡面對面交流接觸。記者進一步追問如果柯震東來借錢會借嗎？他秒答「當然不會借」。

提到詐騙，導演申奧倒是有過經驗，他表示詐騙集團找他投資《長津湖3》，「我說巧了，我朋友正好是做了《長津湖2》，你是哪家公司啊，對方就掛斷了，他偏偏撞到槍口上，不知道我是做這行的。」

申奧（左）、王大陸分享拍攝《孤注一擲》的拍攝秘辛。（兩岸電影展提供）

與王大陸合作，申奧感到相當欽佩，王大陸沒有戲時也都盡量待在現場，還在大熱天請劇組吃火鍋，他當初向王大陸提出「你從6層樓跳下來」，沒想到王大陸一口就答應，雖然最後僅跳1層樓高，但仍被他的敬業所感動。只是他爆料王大陸私下會不停說「我最帥、我帥爆」，笑翻眾人，王大陸一聽立刻解釋「NO NO，他是開玩笑的」。

王大陸目前事業重心在中國，不過他坦言很希望能夠與台灣劇組合作好的作品，接觸到優秀的團隊，繼續往演員這麼目標邁進。他更稱自己看起來嘻皮笑臉，但那是一種「保護色」，真的懂他的人會看到他的內在。

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