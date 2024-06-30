中國女星拍片驚見超大蜈蚣！鑽衣袖網嚇瘋：人都沒了

李一桐拍戲空檔驚現蜈蚣爬身。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星李一桐外型甜美，曾在古裝劇《射鵰英雄傳2017》飾演女主角「黃蓉」爆紅，有「小楊冪」封號。近日網上傳出一部影片，只見她拍片空檔，坐在椅子上休息，怎料有一隻巨大蜈蚣在她身上爬來爬去，瞬間上了微博熱搜。

「小楊冪」李一桐飾演《射鵰英雄傳2017》女主角黃蓉。（翻攝自微博）

影片中，李一桐趁著拍戲空檔坐著休息，怎料腿上有一隻巨大蜈蚣，而工作人員見到後，馬上大喊試圖告知，但距離太遠她沒有聽清楚，由於李一桐穿著古裝，蜈蚣趁機爬進衣袖，讓工作人員紛紛嚇爛，後續經由幫忙，李一桐才與蜈蚣分開。

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蜈蚣鑽入衣袖。（翻攝自微博）

影片一公開，網友們紛紛留言：「30秒左右蜈蚣快速鑽進衣服我雞皮疙瘩都起來了」、「袖子放上去那一刻，懸著的心終於不跳了」、「看見蟲子亂跑我人都沒了。」後續李一桐透過微博表示：「謝謝大家提醒。已下單驅蟲神器。」聲明自己並無大礙。

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