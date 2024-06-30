王仁甫「斷聯」後終於現身了！ 向大家報平安：我沒失蹤

王仁甫（左）、林義傑（中）等人赴蒙古戈壁挑戰極地馬拉松。（翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王仁甫近期與超馬好手林義傑等人組隊，赴蒙古戈壁挑戰7天250公里的馬拉松賽，季芹先前一度聯繫不上老公，且不斷透過衛星定位追蹤位置，讓她心急如焚，所幸夫妻倆最後一天牽手奔跑於蒙古草原，王仁甫完成挑戰後，也向外界首發聲：「謝謝大家的關心，我沒失蹤，我只是再次突破自己！」

王仁甫挑戰自我，報名2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松，回憶起第一天，他和林義傑抱怨說：「這是人生最累的一天，沒想到之後的每一天都在超越前一天。」過程中，他僅在第五天休息24小時，其餘時間不僅早起晚睡，還得不停奔跑克服惡劣地形，導致他全身脫水、腳長水泡，根本寸步難行。

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王仁甫跋山涉水終於完成艱難挑戰。（翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

直到後面幾天，季芹特地飛出國替他加油，兩人牽手跑在蒙古草原上，伴隨著朝暮氤氳和蒙古草原獨特的香氣，王仁甫終於完成困難的挑戰，他嗨喊：完成了！感動的淚水，疲憊的身軀，滿滿的能量，我做到了，我好累，但是我好幸福！」他也興奮地對外界高喊，「謝謝大家的關心，我沒失蹤，我只是再次突破自己！」

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