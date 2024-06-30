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娛樂 最新消息

鍾明軒又赴中國！最新影片脫口「中華民國不是包含大陸地區嗎」

網紅鍾明軒前陣子因前往中國旅遊大讚當地文化，掀起輿論。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒前陣子因前往中國旅遊大讚當地文化，掀起輿論，也因此有了「祖國美人」的稱號。近日他再度赴中參加朋友婚禮，過程中也被濃厚情感打動，在影片最後感性表示，他發現自己其實一直都需要與人有情感連結。

鍾明軒近期赴中國參加朋友婚禮。（翻攝自YT）

鍾明軒日前在中國旅遊時，認識了一位台灣工程師Andy，Andy準備要和中國女友Linda結婚了，因此請鍾明軒擔任他們的見證人，鍾明軒也有義氣的趕到現場。

鍾明軒脫口，「奇怪，我們中華民國不是包含大陸地區嗎」。（翻攝自YT）

由於女方雙親無法到台灣，因此只好在中國舉辦婚禮，對此鍾明軒也突脫口，「奇怪，我們中華民國不是包含大陸地區嗎」，引發關注。他也詢問：「那中國朋友想去台灣參加婚禮的話怎麼辦？Andy無奈說不行，鍾明軒對此規定也回應：「好機車喔！」

鍾明軒參加婚禮過程中，被濃厚情感打動，罕見吐露心聲。（翻攝自YT）

跟家裡關係不好的鍾明軒，一直以來以為自己不需要「情感連結」，但這次旅行卻讓他感受到，他是需要這些的。（翻攝自YT）

隨後鍾明軒去見了新娘的家庭，感受到濃厚情感的他感性說，「每一次離開家鄉，都可以再次讓我對這個世界再感到愛，覺得我的生命又更豐富了一點」。鍾明軒也吐露心聲表示，跟家裡關係不好的他，一直以來以為自己不需要「情感連結」，但這次旅行卻讓他感受到：「其實打從骨子裡，我是需要這些的。」

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