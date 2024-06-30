67歲港星鍾慧冰罹免疫疾病 骨灰罈都買好

鍾慧冰1979年以香港小姐季軍踏入演藝圈。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕67歲資深港星鍾慧冰近日接受商台節目《星光背後》訪問，提及金融海嘯變苦主，之後與前夫離婚又罹患免疫系統疾病，徘徊在生死邊緣，更自曝：「我連骨灰罈都買好！」

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鍾慧冰1979年參選港姐獲季軍入行，後來離開娛樂圈從商，與前夫育有一女。近年鍾慧冰復出幕前，她在節目中表示，受到金融海嘯影響但沒擊垮她，就連離婚也沒讓她絕望，鍾慧冰說：「當時在TVB主持節目，之後轉赴中國商演，不愁與女兒生計。」

她後來離開娛樂圈從商，與前夫育有一女。（香港星島日報）

不過真正讓鍾慧冰跌入谷底，2016年間突然罹患罕見免疫系統怪病「血管炎」，當時鍾慧冰體內血管遭自身免疫系統攻擊，讓她半身癱瘓行動不便，經類固醇治療成效不佳，更有嚴重過敏反應，徘徊在生死邊緣近2年，本來連骨灰罈都買好，所幸之後病況獲控制。

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