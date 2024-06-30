運動那麼好，可以抗癌嗎？ 抗癌鬥士唐玲這樣說

唐玲近日宣布成功戰勝罹患胃癌後第一個5年關卡，術後追蹤結果平安過關，可以取消重大傷病卡資格。（翻攝自唐玲臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人唐玲近日宣布成功戰勝罹患胃癌後第一個5年關卡，術後追蹤結果平安過關，可以取消重大傷病卡資格，目前她的健康狀況跟一般人一樣，也成為台灣十大抗癌鬥士之一。

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今（30）日一早，唐玲在臉書發文表示，有醫生說要用長訓代替長照，至於「運動那麼好，可以抗癌嗎？」她表示可行，「因為運動可以讓心情愉快，而且也有很多醫生，建議癌友們要做運動鍛鍊身體。」

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唐玲表示，癌後重生最怕復發跟轉移，但有研究指出中高強度的運動，可以降低癌症復發轉移的風險，「中強度的運動，指的就是運動時心跳呼吸變的比平常快，可以與人對話但無法唱歌，這樣的強度要持續十分鐘不能停，而且每周至少運動 150分鐘，每天大約30分鐘 每週至少5天。」

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至於高強度的運動，唐玲透露指的是運動時要覺得累，而且沒辦法邊運動邊說話，「這樣的強度要持續10分鐘以上，每週75分鐘，還要加上重訓加強肌力」，她認為其實無論是不是癌友，運動鍛鍊身體都是很重要。

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唐玲是在2019年發現自己罹患胃癌第4期，由於癌細胞轉移，她摘除了子宮與卵巢，且切除2/3的胃。原本以為自己來日不多的唐玲，在朋友鼓勵下漸漸有了信心，並積極進行術後保養，在專業醫療團隊照顧下，現在她康復狀況良好。

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