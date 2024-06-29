金曲35》熱狗甩抄襲風波！奪獎自譏「當初多寒冷現在就多溫暖」

MC HotDog（攝影新聞組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋盛大登場，其中「最佳作詞人獎」公認是金曲獎上最難拿的一座獎項，「MC HotDog」熱狗憑《樓上的房東》擒下獎座，也因昔日捲抄襲風波，讓他在舞台上開玩笑說：「當初有多寒冷，現在就有多溫暖！」一席發言讓台下眾人瞬間哄堂大笑。

MC HotDog（攝影新聞組攝）

「MC HotDog」熱狗今年獲得金曲3項提名，過去也曾兩度入圍最佳作詞人獎，終於憑藉《樓上的房東》把「最佳作詞人獎」帶回家。他在得獎感言中提到，今天正好是女兒的生日，原本承諾女兒如果自己沒得獎，晚上11點就會回家，不過順利獲頒殊榮，讓他開心表示：「爸爸得獎了，我要喝到早上才回家！」

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熱狗在台上也苦笑感嘆：「當初有多寒冷，現在就有多溫暖。」強調自己一直是認真寫詞創作的人。事實上，熱狗原先寫的是《樓下的房客》，但發表後被認為抄襲漫畫家朱德庸的一篇漫畫作品的情節，後來公開道歉也承認靈感確實來自朱德庸作品。不過，朱德庸雖然接受道歉但不願授權，熱狗最後只好捨棄，便重寫《樓上的房東》。

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