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娛樂 最新消息

BTOB徐恩光大喊笑死！台粉打哈欠還裝蒜 李旼赫抓包「我看到了」

BTOB任炫植（左起）、徐恩光、Peniel、李旼赫在念信環節有求必應，接受點歌獻唱多首歌曲。（SHOW Office提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美聲韓團BTOB一連兩天在台北國際會議中心開唱，今（29日）最終場，4人依然「笑果滿滿」，隊長徐恩光、李旼赫光討論是「笑死」還是「笑鼠」，就吵得不可開交，還學《台灣龍捲風》的葉美琪說出「甘安捏」，粉絲都笑到肚子痛了。

BTOB以夯曲《The Song》開場，為演出揭開序幕，4名成員以台語向大家打招呼，李旼赫大讚Melody（粉絲名）水啦！任炫植則是感動有這麼多人來看他們的表演，真是很棒；而話最多的徐恩光大喊：「五告讚！Melody，最愛你，要確餒！甘安捏！」幾乎把所有會的台語都講出來了。

BTOB妙語如珠，粉絲也笑到肚子痛。（SHOW Office提供）

在念信環節，他們來者不拒，接受粉絲的各種點歌，也有粉絲向徐恩光反映「昨天你都在左邊，今天可以來右邊嗎？」沒想到徐恩光竟立刻衝下台與該名女粉絲互動，並比YA、愛心讓粉絲近距離拍照，超級寵粉，還大跳夯舞「麻辣燙糖葫蘆」。只是他們在台上，卻抓包粉絲打哈欠，李旼赫笑說：「但她很可愛，我跟她對到眼，她立刻揮應援棒！」他們提醒大家不要上課打哈欠喔。

BTOB美聲演出，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（SHOW Office提供）

他們接連獻唱多首夯曲，包括《祈禱》、《Missing You》等等，展現超強的歌唱實力，粉絲除了舉牌應援「永遠愛你」之外，每首歌應援也超級大聲。任炫植、徐恩光也一起獻唱韋禮安的《如果可以》，精準咬字，驚豔全場粉絲，任炫植更以中文承諾，下次會準備一整首中文歌。

暌違6年來台，徐恩光希望補償長達6年份的美麗回憶，只是立刻又被成員吐槽「那你之後6年都不來了？」徐恩光趕緊安撫粉絲：「我們會常常來的！」李旼赫則是想要摸摸粉絲的頭，感謝粉絲6年的等待，「你們真的做得很好。」不過他認為兩天的表演不夠報答粉絲，因此會盡快再來，Peniel則希望下次是以6人完整體再來，全場都以超標準中文發言的任炫植，也感性指出：「大家給我們的愛、支持是很大的力量，下次會跟星材、昌燮一起來得，大家稍等一下好嗎？」

有趣的是，BTOB的舞伴也超級好笑，一出場竟用中文說「我想交女朋友」，徐恩光又再度詢問是「笑死」還是「笑鼠」，起承轉合都是笑聲收場。

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