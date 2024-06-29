田馥甄機場素顏被捕獲！「真實髮際線」曝光 網笑虧：世堅髮型

「Hebe」田馥甄。（翻攝自IG、微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后「Hebe」田馥甄憑藉動人歌聲，吸引許多粉絲追隨，她也時常透過社群分享生活。近日在香港參加音樂活動的她，被捕獲到現身機場，下車時剛好遇到一陣狂風，瞬間真實髮際線就曝光，被網友笑虧像立委王世堅。

近日田馥甄前往香港參與活動，照片中她頂著素顏，皮膚紅潤的她，完美還原少女感肌膚。怎料，在她下車時遇到一陣狂風，瞬間露出她光滑飽滿的額頭，一系列照片也在網上瘋傳。

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田馥甄素顏盡顯少女感肌膚，但飽滿額頭與髮際線引熱議。（翻攝自微博）

照片一曝光，吸引許多粉絲留言：「甄的好想你。」、期待我最愛的馥甄！」但也有網友笑虧：「根本世堅髮型」、「頭髮以為王世堅。」其實田馥甄過去曾在IG上發布限動，表示：「頭髮亂到好像王世堅問政過後的髮型，甄離譜！」

Hebe曾在網路上自嘲自己像立委王世堅。（翻攝自IG）

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