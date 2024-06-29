克拉全球開花 SEVENTEEN全韓第一登英國最大音樂節

SEVENTEEN登上英國規模最大的「Glastonbury」音樂節，他們也是第一個登上主舞台的K-POP團體。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢男團SEVENTEEN在全球都擁有高人氣，去年更憑藉迷你10輯《FML》打進國際市場，讓克拉（粉絲名）遍布全球。昨（28）日SEVENTEEN登上英國規模最大的「Glastonbury」音樂節，他們也是第一個登上主舞台的K-POP團體。

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首次登上Glastonbury音樂節的SEVENTEEN，一口氣帶來13手不同風格歌曲，Woozi興奮說：「我們是第一個在『Glastonbury』表演的K-POP團體，讓我難以置信」；JOSHUA則說：「就算言語、國籍、文化都不一樣，我們仍能透過音樂連結在一起，這就是我們來到這裡的原因，希望大家能記住SEVENTEEN！」

對於SEVENTEEN帶來的舞台，現場觀眾一職給予好評，認為SEVENTEEN果然是「刀群舞男團」，LIVE功力也不容小覷。雖然表演中岷奎不小心搶拍，但卻證明它們是「真唱」，表演完全不摻水。

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