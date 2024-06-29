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娛樂 音樂

金曲35》順子神隱10年回歸舞台 紀曉君曝她私下面

順子應邀擔任今晚「金曲35」表演嘉賓。（資料照；記者潘少棠攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第35屆金曲獎今晚在台北小巨蛋登場，許久沒出現在螢幕前的「R&B歌后」順子，將重返舞台助陣典禮，不少人懷念她療癒人心的歌聲。對此，同為靈魂歌手的紀曉君，稍早臉書發文，回憶起和順子姐曾經相處片段，並表達自己「超想念她的！」

紀曉君發文分享和順子相知相惜的小故事。（翻攝自紀曉君臉書）

紀曉君透露以前在魔岩唱片時，時常相約順子姐出門，紀曉君問道：「是否妳忘記我了？但我還記得妳！我深刻記得，在一個公眾場合，只要順子姐跟外國朋友介紹我，她總是為我驕傲的樣子，比手劃腳的高亢聲音介紹我，這些外國人的眼神瞬間驚訝的表情，我到現在想起都覺得感動，這姐姐有點太愛我了當時。」

人因夢想而偉大，夢想因人而實現！多年不見，紀曉君如今成為人母，對於那段與順子相處的過往，仍相當懷念，她祝福順子姐今晚表演順利，紀曉君樂此不疲說：「好想知道她的近況，真開心，我又能在螢幕看見她了，順子姐，曉君依然愛妳，天主保佑妳一切平安順利健康！」

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